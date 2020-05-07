Опыты над детьми в фильме «Дау»: прокуратура допросила харьковских чиновников

В Харькове допросили чиновников, которые позволяли использовать детей во время съемок фильма "Дау.Дегенерация". Об этом сообщили в областной прокуратуре. Расследование начали в апреле после обнародования в открытом доступе ленты Ильи Хржановского. Кроме того, правоохранители отправили запросы на получение информации о съемках фильма в Госкино и Министерство культуры.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

Наразі у цьому кримінальному провадженні допитані директор дитячого будинку, звідки діти були доставлені на знімальний майданчик. Також допитані інші особи, які приймали участь у доставленні осіб, або приймали участь у оформленні документів щодо цих зйомок.

Какие должностные лица допрошены - в следствии не разглашают. Разрешение на привлечение нескольких детей до съемок скандальной ленты предоставили в областном доме ребенка №3, а также и Департаменте здравоохранения Харьковской областной администрации. В названное учреждение попадают дети с различными нарушениями развития, в том числе и с синдромом Дауна.

Съемки проходили в Харькове с 20008-го по 2011 год. Скандал вспыхнул, когда в этом году, в сеть в свободном доступе выложили отрывки фильма "Дау" с детьми-сиротами. В кадре младенцев привязали проводами к столу и проводят бутафорские исследования.

Съемки осудил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. А прокуроры Харьковщины уже возбудили уголовное дело по предполагаемым пыткам.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

Ювеніальними прокурорами в мережі інтернет були виявлені сцени фільму з ознаками жорстокості та насильства щодо дітей. Ювенальним відділом прокуратури Харківської області. були внесені відомості в ЄРДР після цього за двома статтями кримінального кодексу, а саме: щодо катування та щодо пропагування насильства

Создатели ленты утверждают, что все происходило в рамках закона. Сам режиссер, Илья Хржановский, отмечал, что дети плакали не от боли, а проявляли привычную реакцию на окружающий мир. Между тем, в ситуации с использованием младенцев из харьковских детских домов разбираются правоохранители.