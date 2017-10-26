Организатору и двум участникам ОПГ вручили подозрение по факту изготовления и контрабанды оружия

26 октября 2017 г. 17:55
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Прокуратура области утвердила подозрение организатору и двум участникам группы, которые переделывали стартовое оружие в  огнестрельное и пытались контрабандой переправить его в Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в январе 2017 года 19-летний харьковчанин организовал и возглавил устойчивую организованную группу, в состав которой вошли двое его знакомых  - 18-летний харьковчанин и 22-летний житель Днепра, рассказал и.о.начальника отдела прокуратуры Харьковской области Александр Цимбалистенко.

Злоумышленники незаконно перерабатывали сигнальные, стартовые и пневматические пистолеты в огнестрельное боевое и травматическое оружие. Для того, чтобы придать ему вид боевого, уничтожали маркировочные обозначения, проводили воронение и тому подобное.

Преступники снимали частный жилой дом, в котором разместили "цех" по переработке и склад. Там же проживал приезжий член группы злоумышленников. Клиентов искали в соцсетях.

Преступную деятельность разоблачили в апреле 2017 года. Сотрудники СБУ задержали курьера при попытке провезти контрабанду. Партия состояла из 11 переработанных пистолетов "CARERRA" и 2 пистолетов "МР-371". Оружие было спрятано в 2 пакета. При этом курьер был уверен, что пытается переправить в РФ автозапчасти.

Досудебное расследование продолжается.

Участникам ОПГ объявлено о подозрении по факту незаконного изготовления, переработки огнестрельного оружия, незаконного обращения с оружием и оконченного покушения на контрабанду, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины).

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