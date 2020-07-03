Организовали нелегальную переправку в Россию: на Харьковщине таможенник и его сообщники пойдут под суд

03 июля 2020 г. 12:44
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На Харьковщине будут судить главного государственного инспектора таможенного поста «Купянск» Слобожанской таможни Гостаможслужбы и двух сообщников - гражданских лиц.

Как сообщил пресс-секретарь территориального Управления ГБР в г.Полтава александр Билка, они обвиняются в организации незаконного пересечения государственной границы Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительное заключение в отношении фигурантов уже направлено в суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Следствием установлено, что таможенник возглавил группу, которая на территории одного из районов Харьковской области занималась незаконной переправкой граждан через государственную границу в сторону Российской Федерации. Стоимость «услуги» составляла 1500 долларов США с человека.

В марте 2020 таможенника и двух его соучастников задержали следователи ГБР после получения 4500 долларов США за незаконную переправку лиц в РФ.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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