ОРВИ: в 64 школах Харьковщины объявлен карантин

В Харьковской области по состоянию на 13 февраля в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ на карантин закрыты 64 школы и 15 филиалов учебных заведений разных уровней.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По данным ХОГА, на Харьковщине заболели 6673 учащихся.

Так, карантин объявлен полностью либо же закрыты некоторые классы в учебных заведениях в Близнюковском (4 школы +2 филиала), Купянском (2 школы + 1 – частично), Змиевском (23 школы +5 филиалов), Двуречанском (1 школа частично – 2 и 4 классы), Волчанском (5 школ + 1 филиал), Барвенковском (6 школ + 1 филиал), Великобурлукском (1 школа), Красноградском (1 школа + 3 детсада), Кегичевском (1 школа), Харьковском (4 школы) районах, а также в Лозовой (23 школы +6 филиалов) и на территории отдельных территориальных общин: Чкаловское (2 школы), Коломакская (все 3 школы), и по одной школе в Оскольской, Роганской и Циркуновской.

Что касается школ в Харькове, то до 14 февраля объявлен карантин в лицее "Спасатель", до 16 февраля - в санаторной школе №11.