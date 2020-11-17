Осенние ремонты дорог и тротуаров: почему проблемные участки не "залатали" летом

Капитальный ремонт дороги на проспекте Юбилейном, по улицам Метростроителей, Академика Павлова и Валентиновской и других. Харьковские дорожники и чиновники активно отчитываются о проведении масштабных работ в различных районах Харькова. Горожане говорят: с одной стороны радуются, что дождались ремонтов, с другой - занимаются по качеству проведения работ после наступления осенних холодов и о том, смогут ли их завершить вовремя.

Галина, жительница Баварии:

У нас в этом году сделали капитально улицу Пировскую и даже нашу улицу Фигнера, она небольшая, Богом забытая. Но, тем не менее, начали делать, пообещали до конца года закончить, но пока не закончили.

Евгений, житель Салтовки:

По поводу работ, которые проходят на улице, сейчас в более холодный период. Мое мнение - конечно, лучше было бы их делать летом, но деньги, скорее всего, появились сейчас.

Светлана, жительница Салтовки:

Ну, целое лето, извините за выражение, целое лето никто ничего не думал. Хорошо, они положат, но начнутся дожди и начнет асфальт подниматься. За домом сделали хорошую, но возле подъездов у нас 45 лет не ремонтировался асфальт.

Причина поздних осенних ремонтов, отмечают эксперты-экономисты, в длительных бюрокартичних процедурах, без которых работы провести невозможно и в администрировании на местах. В частности, это касается планирования работ и распределения средств. Асфальтирование - лишь конечный этап, говорит кандидат экономических наук Сергей Беренда. До этого следует разработать проект, провести тендер, в которых часто бывает в том числе коррупционная составляющая, а также решить еще ряд вопросов. При планировании ремонтов, дорожники-подрядчики и городские чиновники часто не учитывают все риски и не могут вовремя использовать средства. Отсюда - отсрочка работ до последнего. Также часто чиновники отказываются от капитальных ремонтов, выбирая текущий или другими словами - ямочный, из-за простой тендерной процедуры. Но в случае ускоренных работ может страдать качество, отмечает Сергей Беренда, поэтому все работы необходимо тщательно контролировать.

Сергей Беренда, экономист - доцент Каразинской школы бизнеса:

Чи можемо узгодити ми всі ці плани, чи є на це фінансування, на всі ці плани. Виникає така ситуація: є гроші, ми щось плануємо, нема грошей - ну плануємо, але не виконуємо. Але потім коли вони з'являються, ми це робимо, і тому такий складний процес. Інша справа, що порушення є під час дощу, під час екстремальних, снігу - так, це однозначно порушення. Ми як платники податків маємо про це сигналізувати.

Чтобы избежать случаев, когда асфальт весной сходит вместе со снегом, должен быть контроль подготовки и проведения конкурсов на дорожные работы, а также контроль за качеством выполнения гарантийных обязательств подрядчиками. И это касается не только контроля и со стороны общественности, и со стороны специализированных органов власти.