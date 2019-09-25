Осенний призыв на Харьковщине: на воинскую службу отправятся 1,3 тысячи человек

На Харьковщине с октября будет проходить призывная кампания, которая продлится три месяца – до декабря.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, о её организации и проведении рассказали директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов и военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин в ходе брифинга 24 сентября.

Алексей Максимов отметил, что в каждом районе и городе в соответствии с нормативными расчетами созданы призывные комиссии, которые успешно отработали призыв весной 2019 года.

«Напомню, в воинские части Вооруженных сил Украины и других военных формирований был отправлен ​​1261 человек, что составляет 100% от планового задания призыва граждан на срочную военную службу, - сказал Алексей Максимов. - Комиссии работают и сейчас в подготовительном периоде. На завтра запланировано проведение инструктивно-методических занятий с председателями и членами призывной комиссии».

Директор департамента отметил, что плановый показатель на осень составляет 1300 призывников с небольшим резервом.

Военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин добавил, что каждый военнообязанный после начала призыва должен в 10-дневный срок прибыть в военный комиссариат, даже если не получил повестки по месту жительства, учебы или работы.

«Срок прохождения службы для лиц, имеющих высшее образование, - 12 месяцев, для лиц без высшего образования - 18 месяцев», - напомнил Юрий Калгушкин.

Он также отметил, что к выполнению задач в зоне проведения ООС призывники не привлекаются. Также за ними сохраняется рабочее место и средняя заработная плата в случае, если они официально трудоустроены.