Осквернили или защитили? Почему демонтировали табличку на памятнике Л. Гурченко?

Ще вчора більше сотні харків ян спостерігали за відкриттям пам ятнику видатній Радянській актрисі Людмилі Гурченко. А вже сьогодні не стало частини монументу. Ось на цьому місці була табличка.

Как оказалось на табличке были допущены две орфографические ошибки. И решили этот вопрос очень просто - с помощью лома. Через несколько часов после открытия в сети появилось видео, где видно, как трое мужчин демонтируют табличку, закрепленную на обратной стороне памятника. Специальной одежды или накидок коммунальных служб города не было, поэтому люди приняли их за вандалов и возмутились таким поведением.

Надежда

Когда сносят все памятники и такое вот делают. Люди ничего святого не понимают и красоты наверное тоже не понимают. Поэтому так и делается, наверное, все. Если красиво – то это красиво, если действительно это все уютно, облагорожено. Знаете, как говорят, можно не заметить одну буквочку , ничего страшного в этом не было

Валентина

Ну, так разве ж это метод бороться с ошибками? Это ужасно, конечно, что у нас в городе есть такие люди ужасные

Уже во второй половине дня, директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что табличка, некий иконостас с упоминанием фамилий всех причастных и знаменитых, была демонтирована для исправления ошибок. И вернется на место до вечера. Впрочем, исправить с первого раза все ошибки не смогли. Возможно, демонтировать придется снова