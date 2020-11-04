Ослабить карантин не готова ни одна область в Украине

В Украине ни Киев, ни одна из областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 4 ноября.

Самый высокий показатель инцидентности COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (553,7 на 100 тыс. человек), Житомирской (462,4) и Хмельницкой (469,9) областях. Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней - в Кировоградской (111,3), Днепропетровской (141,1) и Винницкой (176,6) областях.

При этом в Киеве этот показатель составляет 287,4, а средний по Украине - 275,1 на 100 тыс. населения.

В то же время загруженность больниц первой волны в целом по стране составляет 66,8% по состоянию на 3 ноября. Больше всего больницы загружены в Полтавской области - 90,5%, Житомирской области - 83,5%, Ивано-Франковской области - 81,0%,

В Киеве этот показатель составляет 65,3% по состоянию на 3 ноября.

Напомним, что ранее Минздрав допустил ужесточение карантина. Министр здравоохранения допустил введение в стране карантина "выходного дня", а также предлагает ресторанам и кафе работать на "вынос".