Ослабление карантина: на Донбассе открываются пункты пропуска

08 июня 2020 г. 17:30
Источник: РБК-Украина
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Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на Донбассе открываются с 10 июня согласно ослаблению карантина. В штабе операции Объединенных сил сообщили, кто сможет пройти линию разграничения без самоизоляции.

Об этом заявил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе ОС Игорь Лизогуб в эфире канала "Украина 24". Так, согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - заявил Лизогуб.

При этом он добавил, что в случае отказа от обсервации, будет сообщаться данная информация представителям Национальной полиции и санитарно-карантинным подразделениям.

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