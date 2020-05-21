Ослабление карантина в Украине: что разрешат с 22 мая

В Украине с 22 мая стартует второй этап ослабления карантинных ограничений.

С завтрашенго дня восстанавливается работа наземного общественного транспорта, работа метрополитена, а также детсадов.

Что разрешают:

- проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;

- проведение религиозных мероприятий - не более одного человека на 10 м.кв;

- городской, пригородный и внутриобластной транспорт;

- работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них не заработают.

- возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе. Речь идет о пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Общественный транспорт

Общественный транспорт, а именно городской и пригородный - запустят с 22 мая. Однако с межобластным пока не спешат.

Было принято решение уже с пятницы запустить общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19:

- с 22 мая - пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

- с 25 мая - метро.

- с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

- с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

- с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Кроме того, с 25 мая в Украине заработают детские сады, а Минздрав предоставит дошкольным учебным заведениям все указания, как работать в условиях коронавируса.