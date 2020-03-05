Осмотры детей и скрининговое измерение температуры школьникам: профилактика коронавируса в школах и садиках Харькова

Осведомлены и защищены. В харьковских школах и детских садах об опасности коронавируса знают и учителя, и дети. К профилактике привлекли и родителей.

Як почувається Маша сьогодні? - Дуже добре, встала, сонечко вранці, вона зраділа. - Як здоров’я – нічого? Не скаржилась? - Ні, все добре

Так воспитатели встречают детей с родителями во всех детских садах Харькова. Обязательно общаются с мамами-папами, дедушками-бабушками. В деле противодействия любой инфекции они - первые, кто должен забить тревогу. Родители к такому контролю относятся с пониманием

АННА, мама ребёнка

Я абсолютно не переживаю, я уверена в нашем садике, что здесь все хорошо, чисто. И воспитатели всегда позабатятся, и медперсонал

Уже в помещении садика воспитатели еще раз осматривают детей.

Ти сьогодні як себе почуваєшся, хорошо? Ти моя красуня, ану подивись на мене

При малейшем подозрении на температуру, насморк или кашель детей осматривает медсестра. Ни родители, ни детвора на самочувствие сегодня не пожаловались.

По словам старшей медицинской сестры, никаких лекарств детям не дают, не оповестив родителей.

Светлана говорит: любую инфекцию проще предупредить, чем лечить. Коронавирус - не исключение.

СВЕТЛАНА ПОГОРЕЛОВА, ст.медсесра

У нас закаливание ведется, у нас ведется проветривание, дети часто гуляют на улице. У нас есть в каждой группе кварцевые лампы. И есть в каждой группе на всякий случай маски, дезинфицирующие средства

Помещение садика обеззараживают кварцевыми лампами дважды в день, пока дети гуляют. Так же - и проветривания.

Этот садик посещают более трехсот детей от двух лет до шести. Сегодня пришли почти двести тридцать. Острыми респираторными вирусными инфекциями заболели только двое. Остальные – отсутствуют по семейным обстоятельствам.

С измерения температуры скрининговым термометром начинаются уроки в школе неподалеку. Пока – выборочно. Младшим школьникам - особое внимание, они не всегда могут рассказать, что именно болит, и почему чувствуют себя плохо. Но, прежде всего, в школе учат ответственно относиться к своему здоровью.

СВЕТЛАНА МАСОЛОВА, ДОКТОР

Профилактика, в основном, для тех детей, которые здоровы. Дети больные вообще не должны посещать школу. Мы им об этом говорим. Рассказываем, какая клиника коронавируса, что она мало чем отличается от ОРВИ и гриппа

Школьники моют руки перед обедом. Советы учителей и врачей усвоили хорошо. Что такое коронавирус, знают и первоклассники, и ученики старшей школы.

АРТЁМ, школьник

Нам рассказывают, что надо мыть чаще руки, обрабатывать антисептиком, и если ты заболел - носить маску.

АСЯ, школьница

У нас проводятся лекции по борьбе с коронавирусом. Наши учителя, наши педагоги очень активно принимают в этом участие, потому что это сей час - очень серьёзная проблема

В этой школе учатся почти полторы тысячи детей. Родители вместе с адмнинистрацией школы привлечены к профилактике коронавируса

ИННА ПИЛАТ, председатель родительского комитета

Мы родительским комитетом приобрели тепловизор, измеряют температуру выборочно по классам. Помимо тепловизора у нас есть ртутные градусники, одноразовые маски закупленные есть, средства дезинфекции рук у каждого ребенка

Соблюдение санитарных и гигиенических норм, уверены в школах и садиках, это то, что сможет остановить распространение болезни или свести ее распространение к минимуму. Сейчас в таком режиме работают все учебные заведения Харькова.