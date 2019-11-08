Основатель Alibaba Джек Ма произвел фурор в Харьковском университете

Перед студентами ХНУ имени Каразина накануне с мотивирующей речью выступил один из самых богатых людей мира - Джек Ма.

Миллиардер основатель сервиса Alibaba прибыл в Харьков по приглашению владельца и президента DCH Александра Ярославского, который уже длительное время помогает университету.

Студенты встретили гостей громкими аплодисментами.

Джек Ма, бизнесмен, основатель Alibaba Group

Я путешествовал по всему миру, я встретил очень-очень много интересных людей, интересных политиков, бизнесменов, ученых, художников. Я понял, всех успешных людей связывает очень интересная вещь, которая нас объединяет. Во-первых, мы оптимисты, мы всегда верим в будущее, верим в людей и верим в молодежь

В Украине Джек Ма впервые. Его состояние достигает почти сорока миллиардов долларов, однако он уверяет - счастье не в них.

Джек Ма, бизнесмен, основатель Alibaba Group

Счастье для меня, когда я вижу людей, которые работают в моей компании, счастливыми, тогда и я счастлив. Когда я вижу пользователей Alibaba счастливыми, я счастлив. Ни деньги, ни репутация, ни власть делает вас счастливым. Только, когда люди, которых вы любите, счастливы, тогда и вы счастливы

Также миллиардер поздравил Харьковский национальный университет с 215 юбилеем, который ВУЗ будет праздновать вскоре.

Анна Мишова, студентка социологического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина

То, что он показал - это невероятно! Вся эта атмосфера - это действительно прекрасно

По завершению встречи бизнесмен Джек Ма пожелал молодежи больше ценить свое время.