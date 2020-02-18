Основатель Amazon выделит 10 млрд долларов на спасение Земли

Первый в списке богатейших людей в мира, основатель компании Amazon Джефф Безос выделит 10 млрд долларов на финансирование программ и организаций, которые занимаются защитой окружающей среды и борьбой с изменениями климата.

Миллиардер сообщил, что создал "Фонд Земли", который уже этим летом начнет выдавать гранты экологическим активистам.

"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету, которую мы все разделяем. Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации - любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю... Я выделяю 10 млрд долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля - это то, что нас всех объединяет - давайте защищать ее вместе", - написал Джефф Безос.