Особенности камеры IPhone 7 Plus®

Купить Айфон 7 Плюс бу многие хотят именно из-за камеры. Некоторые пользователи называют её одной из лучших в серии. Внешне корпус практически не отличается от предыдущей модели, но техническое оснащение заметно улучшилось.

Главные отличия

Если ранее пользователям электроники от Apple приходилось скачивать отдельные приложения для редактирования фото, то сейчас камера обладает достаточным набором возможностей без использования дополнительных программ. Кроме многочисленных фильтров изображений, которые были в предыдущих версиях смартфона, появилось нечто новое. Среди них:

панорама;

режим HDR;

увеличение.

Панорамная съёмка обеспечивает возможность получить 360-градусное изображение. Нужно лишь плавно поворачивать камеру, чтобы получить фото вокруг. Ошибки при склейке кадров практически исключены: фото получается намного лучше, чем у других устройств.

HDR-режим обеспечивает высокую контрастность фотографий. Режим можно отключать или устанавливать его автоматическое включение.

Возможность увеличения достигается за счёт слаженной работы оптического и цифрового зума. Даже при сильном приближении качество практически не ухудшается. В любом случае Айфон 7 Плюс оставил далеко позади своих конкурентов.

Пару слов о фронтальной камере

Фронтальный датчик также обновлен: теперь его разрешение стало 7 Мп. Камера оснащена вспышкой, распознаёт лица, фокусируется на предметах. Возможна также съемка видео в высоком разрешении 1080p со скоростью 30 к/с или же 720p при частоте кадров 240 к/с.

Незначительные изменения коснулись и приложения для обработки фотографий: теперь поиск отснятого материала стал намного удобнее. Выбрав годовой поиск, не нужно всматриваться в едва заметные миниатюры: при прокрутке они увеличиваются.

Достойный выбор предложений по продаже бу Айфон 7 Плюс представлен в каталоге интернет-магазина ТехноЁж. за вполне разумные деньги можно купить проверенный временем гаджет и испытать все возможности его новой камеры.