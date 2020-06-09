Особенности купального сезона 2020: важна дистанция и дисциплина!

Спасаясь от зноя, многие украинцы провели эти выходные около акваторий и водоемов. В Харькове, в полную силу начали работать службы спасателей. Для того, чтобы досуг у воды был безопасным и чтобы напомнить активно отдыхающим элементарные правила на воде, люди в форме сотрудников ГСЧС совместно с городскими властями и водными спасателями провели рейд на одном из городских пляжей.

Водный спасатель Богдан Стефанюк спешит оказать помощь. По легенде - отдыхающий оказался в воде и начал тонуть. Несколько секунд и утопающий уже на берегу. Богдан рассказывает, что нужно делать в первую очередь.

БОГДАН СТЕФАНЮК, старший спасатель:

Проверяем дыхание, пульс на шее пульс на руках, нету дыхания, нету пульса начинаем непрямой массаж сердца вот такими вот движениями и вдуваем открываем рот и зажмем челюсть пальцами.

За три года работы на спасательной станции Стефанюку приходилось не один раз оказывать помощь утопающим. Говорит, в зоне риска: маленькие дети и взрослые в алкогольном опьянении. Уже на этих выходных, пришлось откачивать малыша, который нахлебался воды. В 2020 летальных случав на воде пока не зафиксировано, но в предыдущие годы трагедий избежать не удалось.

АЛЕКСАНДР ГУБАРЕВ, начальник отдела техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Харьковской области:

В 2018 році взагалі за рік утонуло 49 осіб, під час купального сезону утонуло 42 чоловіка, в 2019 це вже 43 особи, 32 під час купального сезону, в цьому році або завдяки погоді, або завдяки іншим засобів, які проводяться нашими співробітниками фактично під час купального сезону , ще не загинула не одна людина.

Всего в Харькове – 8 спасательных постов, рассказывают чиновники. Все станции оснащены необходимым оборудованием: аптечка, носилки, бинокль и специальные приспособления для спасення утопающих.

АЛЕКСАНДР СВЕТЛИЧНЫЙ, инспектор отдела техногенной безопасноти ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Це називається кінець Александрова, це для витягання людей, коли необхідно рятувальнику більш зусилля прикласти, він 15 метровий.

Лето 2020 – заставляет обращать внимание и на соблюдение дистанции. Работники пляжа рекомендуют отдыхающим соблюдать карантинные меры, соглашаются не все, особенно поменять водную маску на медицинскую.

АНДРЕЙ КИРИЧЕНКО, заместитель начальника водно-спасательной службы Харькова:

Маска - 31 градус на улице, ну... нереально да, мы это понимаем, поэтому просим подходим, чтобы хотябы сохраняли расстояние, ну не хотя бы, а на стаиваем, чтобы люди пришли отдыхать ну ничего страшного если они на 1,5 -2 метра друг от друга будут загорать.

Чтобы избежать несчастных случаев, напоминают в ГСЧС, купаться нужно только на организованных пляжах и не нырять в незнакомых местах.