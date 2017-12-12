Особенные работы от особенного художника. Подопечный Ржавецкого психоневрологического интерната рисует картины, которые мечтает показать на выставке

Этот плакат с елкой и новогодними игрушками совсем скоро будет украшать стены Ржавецкого психоневрологического интерната. Его автор – подопечный учреждения Евгений Вертиевец. Он рассказывает, рисованию посвящает несколько часов в день, старательно выводит каждую деталь и признается, еще несколько месяцев назад любимое занятия давалось нелегко, сейчас выходит намного лучше. Начинал Евгений с картин, которые рисовал по номерам, теперь – постепенно воплощает в жизнь собственные идеи.

Елку было так себе рисовать, дуже нелегко, но якось выходило. Блесточки тоже накидывали.

Все работы Евгений в основном дарит на память друзьям и знакомым. На создание одной из таких картин его вдохновила волонтер Юлия Кривчач, она уже больше 8 лет помогает детям и взрослым с особыми потребностями, или же тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Подарок от Евгения стал для неё настоящим сюрпризом.

Юлия Кривчач, волонтер:

Я не знала, что Женя мне картину рисует, я же приезжаю, стараюсь привезти какие-то подарки, друзья мои тоже ездят со мной, просто люди помогают, но когда Женя мне прислал, что "Юля, я тебе нарисовал картину", я была в таком шоке, потому что она безумно красивая, безумно яркая такая.

Евгений Вертиевец рассказывает, мечтает о признании таланта и проведении выставки своих работ в будущем, надеется, что вскоре его любимое дело будет приносить ему еще и доход, деньги планирует тратить на путешествия, и затем, в разных уголках мира рисовать увиденное.

Евгений Вертиевец, подопечный Ржавецкого психоневрологического интерната:

Хотелось бы, чтоыб мои картины были на выставке, хотелось бы очень и чтобы увидели все таланты мои. У меня есть мечта - это Париж. Париж увидеть и море.

В интернате отмечают – попав сюда, парень сразу начал проявлять склонность к искусству, затем из разных его видов выбрал рисование.

Леся Скок, социальный работник:

Він проявляв себе вже в Комаровському дитячому будинку. і коли протрапив до нас, він з перших днів проявляв себе также, малювати для нього це дуже важливо, як і для інших підопічних, які також займаються в нас і малюванням, і вишиванням, і бісероплетінням. Це для них дуже важливо, це якась розрада для них, це спілкування між собою.

В Ржавецком психоневрологическом интернате находятся 120 человек. Это люди, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах по разным причинам. Волонтеры говорят, уже готовят мастер-классы , где каждый из подопечных сможет проявить себя и найти любимое дело, а также принимают заказы по подаркам к праздникам, которые приближаются. Но главное желание, которое большинство из них загадают в новогоднюю ночь – найти родственников, некоторые из подопечных интерната никогда не видели своих родителей.