Осталась жена и трехлетняя дочь: в Харькове умер тяжело раненный на фронте морпех

Как сообщает пресс-служба штаба командования сил специальных операций ВСУ, в Харькове в больнице скончался 26-летний морской пехотинец.

Максим Кондратюк был госпитализирован еще 10 сентября в результате многочисленных осколочных ранений, полученных на Донбасе.

За жизнь воина несколько дней боролись медики, но 14 сентября около семи утра сердце старшего сержанта 8 отдельного полка спецназначения ВСУ Максима Кондратюка остановилось.

Максим Кондратюк - уроженец Красиловки Хмельницкой области. В Хмельницком он проживал вместе с женой и трехлетней дочерью.

Сообщается, что о дате прощания и месте похорон информация появится позже.