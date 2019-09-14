 

Осталась жена и трехлетняя дочь: в Харькове умер тяжело раненный на фронте морпех

14 сентября 2019 г. 17:49
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Как сообщает пресс-служба штаба командования сил специальных операций ВСУ, в Харькове в больнице скончался 26-летний морской пехотинец. 

Максим Кондратюк был госпитализирован еще 10 сентября в результате многочисленных осколочных ранений, полученных на Донбасе.

За жизнь воина несколько дней боролись медики, но 14 сентября около семи утра сердце старшего сержанта 8 отдельного полка спецназначения ВСУ Максима Кондратюка остановилось. 

Максим Кондратюк - уроженец Красиловки Хмельницкой области. В Хмельницком он проживал вместе с женой и трехлетней дочерью.

Сообщается, что о дате прощания и месте похорон информация появится позже.

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