Останки большевика Николая Руднева уберут из центра Харькова

Останки большевика Николая Руднева, похороненного на пл. Героев Небесной сотни, перезахоронят на одном из кладбищ Харькова.

Как рассказали в пресс-службе городского совета, такое решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Как отметил в ходе заседания первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, прежде чем провести эту процедуру, необходимо пройти ряд согласований, в частности, получить разрешение на перезахоронение от Министерства культуры Украины.

Напомним, в 2015 году в рамках декоммунизации пл. Руднева была переименована в пл. Героев Небесной сотни.