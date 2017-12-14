Оставить под стражей генерал-майора Алимпиева, которого подозревают в растрате 2,4 млн грн. Решение Апелляционного суда Харьковской области

Несмотря на то, что в суд не явились представители стороны обвинения - прокуроры НАБУ, хотя их дважды должным образом сообщали о дате заседания - коллегия решила все же заслушать жалобы адвокатов. Подозреваемого Алимпиева судьи заслушали в режиме видеоконференции. Суд не принял во внимание аргументы адвоката Максима Журавлева и оставил без изменений решение Дзержинского райсуда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 17 января 2018 года. Залог в размере 1,5 миллиона гривен подозреваемый отказался вносить важно, ведь считает дело против себя сфабрикованным и вины не признает.

Андрей Алимпиев, подозреваемый

Мені відомо, що моїми близькими та рідними зібрана ця сума,але моя принципіальна позиція я зайшов в установу рішенням суду,і вийду тільки рішенням суду! Тобто ви не погоджуєтесь, щоб ваш колектив збирав гроші? Не погоджуюсь!

30 ноября Дзержинский райсуд Харькова избрал арест, то есть, содержание в СИЗО на два месяца с возможностью залога в 1,5 миллиона для генерал-майора Андрея Алимпиева, подозреваемого в растрате 2,4 млн грн госбюджетных средств. Его адвокат Максим Журавлев считает решение апелляции суда необоснованным и будет продолжать отстаивать интересы клиента дальше:

Максим Журавлев, адвокат Андрея Алимпиева

В ходе судебного рассмотрения со стороны защиты были четко доказана своя позиция, к сожалению, коллегия судей, почему-то для нас эту позицию не услышала. Будет полный текст решения, посмотрим, какую оценку коллегия судей дала тем или иным обстоятельствам, безусловно, будем бороться дальше, дальше отстаивать свою правовую позицию, это решение считаем незаконным и необоснованным.

Второй фигурант дела - заместитель начальника военного ВУЗа Игорь Никифоров взят под стражу на два месяца с залогом в один миллион гривен. Судьи Апелляционного суда изменили решение суда первой инстанции в отношении размера залога и назначили новую сумму в размере 300 прожиточных минимумов – 480 тысяч гривен. Защитник подозреваемого говорит, что таких денег у его клиента пока нет:

Сергей Кияшко, адвокат Игоря Никифорова

Гроші будуть збирати, зараз тієї суми яка була знижена колегій їх немає. Якщо завтра обсудять цей напрямок , то може і зберуть. Тоді я буду у свого клієнта, і він казав вихід з СІЗО можливий, якщо спроможуться зібрати,але сам він дійсно не може таку суму. А в подальшому я не погоджуюсь з ухвалою колегії, оскаржити її неможливо, тому виконаємо те, що можна.

Адвокат Никифорова тоже считает, что подозрение, озвученное в суде в отношении его подзащитного, основана на доказательствах, которые являются недопустимыми, а постановление следственного судьи необоснованная и безосновательна.