Осторожно, мошенники. В Харькове аферисты требуют пин-код и номер банковской карты под видом волонтеров Красного Креста

С переселенкой Натальей, которая уже два года живет в харьковском модульном городке, мошенники связались накануне. Она рассказывает, услышала звонок вечером, когда занималась домашними делами. По телефону сообщили, что её беспокоят волонтеры Красного Креста, после - предложили денежную помощь. И подчеркнули переведут средства на банковскую карту, правда взамен попросили номер банковской карты и пин-код.

Наталья, переселенка из Луганской обл.:

"Вас беспокоит организация Красного Креста, вот Вы у нас в базе". То есть для оказания помощи нужен номер банковской карточки. Желательно ощадовской, социальной. Ну у меня пауза минутная. Мне показалось это странным. Меня это насторожило.

Наталья рассказывает, информацию о банковских счетах не сообщила, решив сначала уточнить все в территориальном отделении Красного Креста, там получила ответ - кто-то попытался её обмануть.

Наталья, переселенка из Луганской обл.:

Волонтер в недоумении, говорит, да вроде нет. Я уточню. Перезванивает и говорит - нет 100%, это не мог звонить Красный Крест, говорит это аферисты, прикрывая нашйе организацией такое делают.

Звонили мошенники не только ей, говорит Наталья, а и другим переселенцам из модульного городка. В харьковской областной организации Красного Креста утверждают - о таких случаях услышали впервые. Говорят, никаких конфиденциальных данных по телефону их волонтеры требовать не имеют права - они не просят предоставлять банковскую информацию, пароли и секретные коды.

Валентина Костенко, зам. предс. Хар. обл. орг. Общества Красного Креста:

Никаких новых проектов, программ. Кроме оказания помощи ваучерами на продукты питания и медицину, 300 гривен и 600 гривен, у нас других программ нет. И никого из волонтеров, из сотрудников, мы не уполномачивали, чтобы они собирали какие-то банковские данные.

Кроме того, для выдачи какой-либо финансовой помощи от Красного Креста необходимо заполнить ряд документов в присутствии самого получателя этих денег, подчеркивают в организации. Также при себе их представители имеют специальные удостоверения. Но чтобы точно не стать жертвой аферистов, говорят в харьковском Красном Кресте, лучше проверить информацию связавшись с официальным региональным отделением.