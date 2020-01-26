Осторожно - тонкий лед! Спасатели предупредили людей об опасности на водоемах

26 января 2020 г. 15:35
17 просмотров

Спасатели призывают население Харьковщины не рисковать жизнью, выходя на тонкий лед.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отмечают, что в условиях опасных перепадов температурных показателей люди начали активно посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности.

Поэтому спасатели проводят профилактическую работу с населением и патрулируют водоемы по всей стране, чтобы предотвратить вероятные многочисленные несчастные случаи.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает харьковчан воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

Также спасатели предупредили и заядлых рыбаков, которым также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

«Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни!», - напомнили в ГСЧС.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.