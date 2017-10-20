"Островок опасности". На трамвайной остановке возле Южного вокзала. Что изменилось после трагедии девятилетней давности?

После ужасного ДТП, которое произошло в Харькове в среду вечером стоять здесь особенно неуютно, говорит Наталья, которая ждет трамвай на остановке возле Южного вокзала. Тем более, машины пролетают здесь довольно быстро. Люди, стоящие на маленьком островке остановки, почти посредине проезжей части, чувствуют себя незащищенными.

Наталья

Там же ведь тоже вот так вот вот. Можно же сделать остановку там, сделать какой-то переход, сделать чтоб люди от туда сюда переходили, а не здесь стояли на этом островке. Но думаю, это ничего не изменится или изменится, когда что-то еще где-то произойдет

Надежда, пенсионерка

Очень небезопасно, но вы ж видите, надо стоять. Вы ж видите, с той и с той стороны движение, заборчик шатается. Ну что ж…все для людей

В мае 2008 эта остановка стала последней для 6-ти человек, которых раздавила мишубиши л 200, за рулем которой сидел Андрей Полтавец. Виновник ДТП вышел на свободу осенью 2015 года, отсидев 7 лет из 10, что назначил суд. Среди погибших было двое детей и беременная женщина. После ужасного случая чиновники строили планы по улучшению условий безопасности на месте происшествия.

Евгений Водовозов, 06.05.2008 г.

Есть много вопросов. Конечно, мы будем смотреть. И будем, ну не то чтобы создавать комиссию, будем совместно с ГАИ и с горэлектротрансом, привлечем какой-то проектный институт нам предложит что-то современное, другое еще . Была идея с ограждениями. Я думаю, что нам очень повезло, что их там не было в тот момент, потому что, если бы они были – погибло бы людей больше.

Тем не менее, появился только забор. Больше - ни современного, ни безопасного. Ничего, что бы гарантировало безопасность пассажирам общественного транспорта на тысячах подобных остановок по всему городу. Перенести остановку в безопасное место в мэрии также отказались.

