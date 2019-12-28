Осудили, но отпустили. Суд вынес приговор террористам, которых передадут России

Теракт в Харькове произошел в феврале 15-го. И стал одним из самых кровавых в истории Украины. Взрыв прогремел во время патриотического митинга возле Дворца Спорта. Противопехотную мину террористы заложили по маршруту шествия активистов. В результате теракта погибли 4 человека. Физик и волонтер Игорь Толмачев, студент Николай Мельничук, милиционер Вадим Рыбальченко и 15-летний школьник Даня Дидик. Еще 9 человек получили ранения. Жертв могло быть больше, однако от взрывной волны других участников шествия спас припаркованый автомобиль «Газель».

Справа трое. Харьков, улица маршала Жукова.

Подозрение объявили трем харьковчанам - Виктору Тетюцькому, Владимиру Дворников и Сергей Башлыков. По данным следствия, именно они организовали и совершили теракт, получив задание от российских спецслужб. Мину взорвали дистанционно, с помощью телефона.

Рассмотрение дела в суде длилось более 4 лет. Свою вину мужчины так и не признали. Информация о возможном обмене обвиняемых в теракте появилась около недели назад. Перед оглашением приговора десятки людей вышли на акцию протеста. С собой принесли большой баннер с красноречивой надписью. Некоторые активисты пытались попасть в зал, однако их правоохранители туда не пустили из-за нехватки мест.

Задохнуться можно, подвигайтесь! Отойдите, отойдите!

Подсудимых в суд не доставили, они слушали представителей Фемиды в режиме видеоконференции. Трех фигурантов дела приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Однако приказали освободить срочно в связи с договоренностями Украины об обмене пленными. Внесение их в списки - это принципиальная позиция России, отметил прокурор по делу.

Владимир Лымарь, прокурор:

Прикро, дуже прикро, але лише так Україна може виконати свої міжнародні зобовязання. Але повторюю – мені прикро, що доводиться змінювати запобіжний захід.

Родственники погибших отреагировали на освобождение террористов эмоционально и после заседания не сдерживали слез. Решение представитель пострадавших в суде, Олег Головков, собирается обжаловать.

Олег Головков, адвокат потерпевших:

Ми не можемо погодитися з цим. Як з точку зору правової, так і справедоливості, права. Ми вважаємо це рішення політичним. Не пов’язаним жодним чином із законом.

Андрей Дидик, отец погибшего в теракте:

Относительно того, что пленных нужно менять - это однозначно да. О том, что в списки включать этих уродов - категорически нет. Это люди, которые не подпадают ни под какие юридические аспекты, то уголовники, которые за деньги убивают людей.

Марина Толмачева, жена погибшего в теракте:

Я категорически против обмена, считаю неприемлемым. Люди, которые совершили убийство, спланированное, планируемое с большим количеством людей, что они включены в списки.

По информации стороны обвинения, после освобождения осужденных должны отдать в ОРДЛО по требованию российской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен пленными должен состояться 29 декабря.