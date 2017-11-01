Осужденным запретили посещать соцсети и порносайты

Администрация может знакомиться с содержанием входящих и исходящих сообщений.

Министерство юстиции запретило осужденным посещать социальные сети, а также сайты эротического и порнографического содержания.

Об этом говорится в порядке организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети Интернет, утвержденном 19 октября.

Согласно правилам, для организации доступа осужденных к Интернету оборудуется специальный интернет-класс.

Осужденные могут создавать электронную почту и пользоваться ею под контролем администрации учреждения. Администрация может знакомиться с содержанием входящих и исходящих сообщений. Переписка с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Европейским судом по правам человека, судами, прокурором, защитником в уголовном производстве, просмотру не подлежит.

При регистрации электронных почтовых ящиков или доступа к уже имеющимся осужденные предоставляют администратору логин и пароль.

Во время пользования Интернетом осужденным запрещается вносить любую информацию, в том числе направлять письма, оставлять комментарии, знаки и т.д.

Также осужденные не имеют права посещать соцсети, сайты, пропагандирующие жестокость, насилие, эротического или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного, а также посещать сайты, которые не входят в разрешенный перечень.

Осужденные имеют право просматривать официальные сайты органов государственной власти, органов местного самоуправления, сайты зарегистрированных СМИ, международных организаций, образовательные, культурные, спортивные, творческие, справочные и юридические сайты, а также сайты политических, общественных и религиозных организаций.