Освобождение "экс-беркутовцев": активисты более 12 часов блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО

По состоянию на 8 утра активисты продолжают блокировать выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Люди протестуют против вывоза и возможного обмена «экс-беркутовцев», обвиняемых в в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Об этом в Facebook написал волонтер Роман Синицын.

«Подъезжайте, до сих пор нет инфы, вывезли ли как-то беркутов, или нет. Люди блокируют выезды из СИЗО уже 13 часов», – написал он.

Накануне вечером под Лукьяновским СИЗО произошли стычки между активистами и силовиками.

Люди пытались заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной стычки, спецназу удалось их оттеснить, после чего из ворот СИЗО выехал микроавтобус.

Напомним, экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР».

Обмен ожидается сегодня, 29 декабря.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс- "беркутовцы". Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев" в случае их освобождения из-под стражи остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь, адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины и преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

