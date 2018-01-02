Освобождение заложников из здания Укрпочты в Харькове. Как это было

Сегодня отделение Укрпочты у метро «Киевская» закрыто. Елена, работающая в киоске рядом с учреждением, до сих пор не может забыть субботние события. Но, говорит, была уверена, что все закончится хорошо, поэтому не испугалась.

Елена, продавец:

Попросили меня закрыть окошко в 4 часа вечера, в 16:00 и выйти на безопасную зону.

Движение транспорта перекрыли еще раньше. После того, как в 14:40 в полицию позвонили с сообщением, что неизвестный забаррикадировался в почтовом отделении и захватил заложников. Сначала он будто бы пытался ограбить учреждение, но увидел правоохранителей и понял, что выйти не сможет. В здании на тот момент находилось девять людей - сотрудники и посетители, среди которых и дети.

Алексей, свидетель:

Его в окне видно. Если присмотреться, его видно. И вот они тоже видели, но они не знают, это он или нет. Может просто там этих женщин гоняет и все.

По предварительным данным у мужчины с собой была взрывчатка, которую он обещал взорвать. Но никаких требований не выдвигал. Через некоторое время в сети появилось видео, снятое кем-то из заложников, на котором неизвестный в балаклаве объясняет, как именно будет работать его взрывчатка.

Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться, у меня есть специальная педалька. Я ставлю ее на пол, идет нажимание, идет переключение и таким образом я смогу держать, чтобы не было разжатия.

Вначале седьмого вечера полиции удалось договориться о нескольких заложниках. Злоумышленник отпустил трех женщин и двух детей. Один из заложников, Андрюша, рассказал, что человек относился к ним хорошо, даже предлагал чая и кофе. Обещал всех отпустить, но угрожать не переставал.

Андрей, заложник:

Он на себя нацепил взрывчатку, он говорит, что если полицейские не будут меня слушать, он взорвет это.

К переговорам по освобождению оставшихся заложников привлекли профессиональных психологов и переговорщиков. Условие было одно - сложить оружие, отпустить людей, и выйти. Полицейские по оперативной информации быстро установили личность злоумышленника и на место привезли его отца. Но разговора не получилось. Правоохранители решили начинать штурм. Для этого у здания были собраны все подразделения правоохранителей и СБУ. Но штурма как такового не произошло - внутрь силовики попали благодаря одной из заложниц, она открыла дверь. Правоохранители постоянно держали контакт с людьми в здании.

Олег Бех, нач. ГУНП в Харьковской обл.:

Они очень мужественно себя вели. Очень во многом нам помогли, они были с нами в контакте. Мы работали как с их родственниками и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали вот такое чрезвычайное событие. Никто из заложников не пострадал, почти невредимым остался и преступник. Как сообщили в полиции, он - харьковчанин, у которого были проблемы с законом. Во время содержания заложников вел себя неадекватно, и нуждается, скорее всего, помощи психиатров.

Олег Бех, нач. ГУНП в Харьковской обл.: Уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается по всей вероятности у помощи психиатров. Он жив, здоров, получил повреждения в ходе задержания и столкновения с одним из заложников, который его также пытался удерживать.

Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области:

Требования постоянно непонятные были и в этом была сложность. Самое главное - мы не понимали, насколько серьезна угроза, связанная со взрывом, поскольку визуально наблюдали, внешне было видно, что на нем что-то находится. Понятно, что видимость ограниченная была.

Не объяснил, чего же хотел, злоумышленник - Владимир Безух и на следующий день в суде при избрании меры пресечения. Уверял, хотел привлечь внимание, и не сожалел о содеянном. К захвату готовился заранее, рассчитывал захватить только сотрудников почты. Поэтому пришел во второй половине дня. Жаловался, что заложники его избили при задержании.

Владимир Безух, подозреваемый:

Заложников то я отпустил первоначально. Половину заложников, всех детей и женщин. Я всех отпустил. - Ну, у вас були дійсно умови якісь? - Вимоги були, чтоб меня выпустили и все. - Так вас же не утримували, ви ж утримували. - На тот момент не утримували, так все ж было запланировано, что меня будут утримувати. - Вами було заплановано? - Ну конечно.

Безух и его адвокат были уверены - можно обойтись домашним арестом. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права на залог, и указывала на риски - прежде всего возможность мешать следствию или скрыться.

Ольга Дутова, представитель областной прокуратуры:

На момент скоєння злочину він був підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків.

Суд прислушался к аргументам прокуратуры. Владимира Безуха отправили в СИЗО до 27 февраля, без права внесения залога. За это время следствие должно провести экспертизы среди которых и психиатрическая. Эксперты должны выяснить, в каком состоянии был Безух во время совершения преступления. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы