Освобождение заложников, штурм автобуса с преступниками и демонстрация выносливости. В Харькове прошли соревнования среди будущих спецназовцев

Владение оружием, выполнение приемов по рукопашному бою, индивидуальные выступления и работа в штурмовых группах. На соревнованиях спецназовцев академии Нацгвардии жюри в первую очередь обращает внимание на скоррдинированность, выносливость и силу, показанную курсантами. Участников в этом году - 100 человек. Каждое боевое подразделение выполняет в показательных выступлениях не только обязательные упражнения, а и свой вариант реализации самых сложных задач, в частности - отражение нападения на вип-персону или штурм захваченного преступниками автобуса. Масштабные соревнования среди будущих спецназовцев в академии Нацгвардии Украины проводятся уже третий год подряд. На этот раз лучшими стали выпускники. Курсант подразделения-победителя Станислав Литвин рассказывает, готовиться было не трудно, в течение 4 лет отработали максимальное количество тяжелых заданий, главное - мотивация.

Станислав Литвин, курсант 4 курса:

Під час навчання, ми фактично всі види завдань відпрацьовували і уже випускник має певний багаж знань. Зрозуміло, що на практиці це все треба буди довертати. Але багаж знань і основа має бути.

А вот команда Александра Семененко первое место не взяла, но, говорит курсант, они вместе с другими бойцами боевого подразделения постоянно совершенствуют навыки, поэтому в следующем году надеятся на победу. В то же время уверяют, уже готовы к выполнению сложных заданий не только во время учебы, но и вреальных условиях.

Александр Семененко, курсант 3 курса:

Штурм будівель. десантування з будинків, естремальний спуск, можна сказати, штурмова підготовка. Це все дуже запамятовується, в першйи раз дуже складно та навіть іноді замислюєшся - це проти фізики. після першого разу подобаєтьс, захоплюєшся цим.

Тем временем, на факультете, где занимаются подготовкой спецназначенцев говорят - эти соревнования только один из этапов, дальше - сложнее.

Вячеслав Овчаренко, начальник командно-штабного факультета Нац.академии Нацгвардии:

Рівень підготовки курсантів і перевірки, він розбивається на декілька етапів. Це один із етапів, влітку будуть проводитися змагання в подоланні великих дистанцій в озброєнні, екипіруванні і в подальшому на перевірку спроможність виконувати завдання, це подолання марш-кидку на 10 кілометрів в повній викладці. Третій етап - це подолання смуги перешкод для спецназу.

Тех курсантов, которые в итоге проходят все этапы подготовки на низком уровне или не проходят вовсе переводят в обычную группу.