Освобожденные из плена РФ моряки вернулись в Одессу (видео)

Освобожденные из России украинские военные моряки в субботу, 14 сентября, вернулись домой, в Одессу.

Два самолета Ан-26 с освобожденными моряками и их родственниками приземлились на Школьном аэродроме Одессы. Пассажиры пересели на автобусы, которые отправились на военно-морскую базу Юг, что в Практической гавани Одесского порта, сообщает местное издание Думская.

7 сентября в рамках широкого обмена между Киевом и Москвой 22 моряка и двое офицеров СБУ вернулись в Украину.

Сообщалось, что состояние здоровья освобожденных из плена украинских моряков удовлетворительное.

Также в Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.