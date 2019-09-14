 

Освобожденные из плена РФ моряки вернулись в Одессу (видео)

14 сентября 2019 г. 21:08
Источник: Новое Время
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Освобожденные из России украинские военные моряки в субботу, 14 сентября, вернулись домой, в Одессу.

Два самолета Ан-26 с освобожденными моряками и их родственниками приземлились на Школьном аэродроме Одессы. Пассажиры пересели на автобусы, которые отправились на военно-морскую базу Юг, что в Практической гавани Одесского порта, сообщает местное издание Думская.

7 сентября в рамках широкого обмена между Киевом и Москвой 22 моряка и двое офицеров СБУ вернулись в Украину.

Сообщалось, что состояние здоровья освобожденных из плена украинских моряков удовлетворительное.

Также в Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

 

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