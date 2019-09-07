Освобожденные из плена украинцы ступили на родную землю (видео)

В аэропорту "Борисполь" встретили самолет с пленными украинцами, содержавшимися в российских тюрьмах.

На взлетной полосе их встретили аплодисментами и радостными криками - родственники, президент, представители силовых структур и журналисты. На полосе их встречает первым президент.

Напомним, 30 августа ряд российских Telegram-каналов сообщили о начале обмена. Также эту информацию косвенно подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка. Ранее о том, что обмен состоится именно 30 августа, сообщали екс-депутат Госдумы Илья Пономарев и действующий народный депутат Украины Ахтем Чийгоз .

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк в киевском аэропорту Жуляны ( "Киев") заявил, что обмен еще не состоялся, а пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, в свою очередь, отметила, что сложный процесс переговоров идет до сих пор.

Это же подтвердили и в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что для обмена на украинских политзаключенных готовят осужденных за государственную измену крымских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе гражданина России Евгения Мефедова .

Накануне, 28 августа пророссийского пропагандиста Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в Украине. Директор "РИА Новости-Украина" просидел в СИЗО 15 месяцев и сейчас, по решению апелляционного суда Киева, вышел под личное обязательство.

Вышинский лично подписал соглашение на обмен.

На следующий день стало известно, что из колонии в Лабытнанги вывезли политзаключенного Олега Сенцова. По данным российских СМИ, его привезли в Москву и также готовят к обмену. Обмен должен состояться по системе "35 на 35".

По данным СМИ, причиной срыва обмена 30 августа стало требование России отпустить "зенитчика" ДНР "Владимира Цемаха, который является фигурантом нидерландского дела о сбитом Боинге MH17.

Несмотря на то, что прокуроры в Нидерландах просили украинские власти не выдавать Цемаха России, 5 сентября Киевский апелляционный суд отпустил боевика из-под стражи под личное обязательство.

Итак, самолет с украинскими политзаключенными приземлился в аэропорту, и из него вышли узники Кремля, среди которых – моряк Вячеслав Зинченко, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Едем Бекиров и Павел Гриб. Они приветствовали всех встречающих и смогли обнять своих родных и близких.

Планируется, что всех прибывших после встречи в аэропорту повезут в больницу "Феофания" для медобследования.