Освобожденные из РФ украинцы получили ID-паспорта и загранпаспорта

Военные моряки и политзаключенные, освобожденные из РФ, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщила Государственная миграционная служба Украины (ГМС).

В ГМС отметили, что для удобства и оперативности оформления новых документов Госмиграционная служба организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта в места, где освобожденные украинцы находятся на лечении.

Кроме того, оперативности процесса оформления паспортных документов способствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой Украины, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика.

Как сообщалось, 7 сентября Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".