Освобожденный из РФ Роман Сущенко рассказал о своих планах

Освобожденный из российского заключения корреспондент агентства Укринформ Роман Сущенко рассказал о своих дальнейших планах в работе.

Как сообщает Радио Свобода, он намерен вернуться к журналистской деятельности.

«Конечно, я и никуда не уходил из нее (журналистики — ред.). Вернусь в родное агентство Укринформ», — рассказал Сущенко.

Он добавил, что хочет «пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу», который умер в начале марта 2018 года, пока Сущенко находился в российской тюрьме.

Романа Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате «35 на 35».

В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.