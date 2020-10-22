Свободен навсегда. В Изюме простились с Кимом Дувановым

Город Изюм - уютный райцентр на юго-востоке Харьковщины, граничащей с Донбассом. В две тысячи четырнадцатом прифронтовой Изюм включили в зону проведения Антитеррористической операции. И хотя боевых действий здесь не было, патриотически настроенные изюмчане готовились защищать город от русского наступления. Строили баррикады, собирали военную амуницию. Среди защитников был и Ким Дуванов, а в семнадцатом он подписал военный контракт.

ЮРИЙ КАЛГУШКИН, Харьковский областной военный комиссар

Під час служби, особливо в зоні проведення Операції Об'єднаних сил Кім Володимирович проявив в себе кращі риси захисника України - мужність, вірність, патріотизм. В зоні ООС він потрапив у полон, в якому знаходився 8 місяців

А это - кадры встречи освобожденных украинцев. Двадцать девятое декабря две тысячи девятнадцатого года. Самолет заходит на посадку в аэропорту «Борисполь». На борту - семьдесят шесть украинцев, военные и гражданские. Их уже ждут родные.

Ким Дуванов ожидает своей очереди выйти из самолета.

Ким Дуванов, боец ​​пятьдесят третьей отдельной механизированной бригады, был в плену боевиков ДНР более полугода. Затем была длительная реабилитация. Но после ужасов и пыток в плену пророссийских боевиков у мужчины не выдержало сердце. Ким Дуванов умер на сорок девятом году жизни.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ, председатель Изюмского городского союза ветеранов АТО

Щастя було ось - родина вся разом після полону. Нажаль , сталась біда, досі не віриться. Але це - життя. Наше завдання, живих, - пам'ятати про тих, хто боронив землю, кого ми любили. Завдання влади, щоб вони теж не забували таких людей, як Кім

Отважный, добрый и общительный - таким запомнили Кима Дуванова боевые побратимы.

АЛЕКСАНДР САУТКИН, ветеран АТО

Служили з Кімом в 17-му році, почали на Світлодарській дузі, він приходив до нас. У нас були позиції зовсім рядом. Це дуже тяжко. Мені тільки дружина це сказала - у мене сльози, немає слів... Це була така людина - найдобріша, на яку можна було покластися…

ПОЗЫВНОЙ "ДЕД"

Общительный, дружелюбный, покладистый, команды выполнял. Он в зенитно-ракетном взводе был, ЗРВ - сокращенно. Как человек, он был отличный…

С Кимом Дувановым попрощались с военными почестями. У Кима Дуванова осталась жена и двое сыновей. Им передали флаг Украины - в знак благодарности и уважения.