 

Освобожденный политзаключенный Стешенко вернулся в Харьков (видео)

07 августа 2019 г. 11:56
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Сегодня утром, 7 августа, украинского политзаключенного Александра Стешенко, освобожденного из колонии в аннексированном Крыму, доставили в Харьков.

По словам Стешенко, его похитили на границе Чонгар сотрудники ФСБ, он просил не трогать его и не издеваться над ним, однако оккупанты нарушили права человека и представили его как политзаключенного.

"Я пока что воздержусь от комментариев, единственное, что я скажу, это все фантазии ФСБ, то, что на меня наговорили. Сейчас хочу собраться с мыслями, а потом уже рассказать" - побавил Стешенко. 

Напомним, российские спецслужбы подозревали Александра в участии в "экстремистской группе" которая якобы планировала теракты на территории оккупированного Крымского полуострова. По версии ФСБ, Стешенко действовал по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова и при поддержке СБУ ради устрашения пророссийски настроенных крымских татар.

Видео: 

Стешенко приехал

Стешенко на вокзале

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