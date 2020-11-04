От 170 до 255 гривен: как будут выписывать штрафы за неношение масок в общественных местах

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине могут ввести карантин «выходного дня». Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов. Введение комендантского часа МОЗ рекомендовать не будет, сказал Степанов, ведь для этого должно быть введено чрезвычайное положение.

Максим Степанов, министр здравоохранения

Я не виключаю, що ми запропонуємо карантин “вихідного дня”, це коли більш суворі будуть обмеження діяти у вихідні дні. Буде більш магазинів зачинено, які не будуть працювати в суботу-неділю. Не будуть працювати заклади харчування, тільки на виніс - такі речі, які зменшують кількість людей і зменшують ланцюг передачі хвороби.

Кроме этого планируются и другие усиления карантина. В частности, Кабмин направил в Верховную Раду два законопроекта, которые при помощи штрафов должны заставить украинцев носить маски и надевать их на лицо правильно. В первую очередь штрафы коснутся владельцев бизнеса, которые позволяют посетителям заходить в свои заведения без масок и не реагируют на нарушение карантина.

Роман Чумак, юрист

Тобто якщо ви, наприклад, відвідуєте будь-який розважальний заклад, то саме власник розважального закладу повинен слідкувати за дотриманням вами масочного режиму. Якщо ви, наприклад, не дотримуєтесь такого режиму - то такий власник притягується до відповідальності. Власне, розмір штрафу досить суттєвий від 3400 гривень до 5100 гривень. І специфіка цього штрафу полягає у тому, що складається одразу на власника і не потребує подальшого ухвалення судом. Тобто штраф виписується одразу, і власник повинен сплатити його одразу.

Самим посетителям кафе, ТРЦ, пассажирам общественного транспорта тоже грозит штраф, выписывать его будут прямо на месте нарушения. Составит он от 170 гривен до 225. Штраф могут наложить не только за то, что человек появился в общественном месте без маски, но и за то, что маска хоть и есть, но, к примеру, спущена на подбородок.

Горожане же в основном говорят: такое денежное наказание действительно будет стимулировать людей соблюдать масочный режим. Ведь одно дело - получить замечание, другое - потерять несколько сотен.

Олег, харьковчанин

Необходимость административного наказания также поддерживаю. Харьковчане, если вы видите - в основной массе не носят маски, - до тех пор, пока не будет административного наказания со стороны властей, это будет происходить. Когда будет срабатывать сарафанное радио, и ваш сосед вам скажет, что его оштрафовали и были санкции, тогда это будет срабатывать.

Сергей, харьковчанин

Треба штрафувати безбожно, на вулицях кожного. Лікарі вже.... Слів немає.

Такие протоколы смогут выписывать представители Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Они будут или уже сразу проводить рейды с полицией, или вызвать ее на место в случае, если нарушитель карантина откажется предоставлять представителю санитарно-эпидемиологической службы документы, удостоверяющие личность. Если же гражданин откажется представляться даже полицейскому, они имеют право оформить задержание для установления личности в участке.

Роман Чумак, юрист

Представник такої державної епідеміологічної служби повинен мати відповідне службове посвідчення та направлення на проведену перевірку - тобто відповідно, маючи ці документи можна встановити, що ця особа є представником цієї служби. Відповідно, ця служба може проводити перевірку, складати і виносити відповідні постанови.

Сейчас этот законопроект принят в первом чтении, остается, говорит юрист, второе чтение и принятие его в целом парламентом.