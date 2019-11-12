От болезни, полученной в плену террористов, умер украинский солдат

12 ноября 2019 г. 10:31
Источник: Facebook
161 просмотр

Украинский воин, ветеран АТО Роман Савков, который в 2018 году был освобожден из плена террористов, умер от болезни, которая появилась во время пребывания у боевиков.

Об этом 11 ноября сообщил на странице Facebook военнослужащий ВСУ Алексей Кодьман. 

"Сегодня, от болезни, полученной в плену, умер старший солдат 92 бригады Роман Савков. Роман попал в плен во время боев в районе населенного пункта Красногоровка, получив ранения, был освобожден в январе 2018 года", - говорится в сообщении. 

Кодьман добавил, что передает родным и близким искренние соболезнования. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.