От болезни, полученной в плену террористов, умер украинский солдат

Украинский воин, ветеран АТО Роман Савков, который в 2018 году был освобожден из плена террористов, умер от болезни, которая появилась во время пребывания у боевиков.

Об этом 11 ноября сообщил на странице Facebook военнослужащий ВСУ Алексей Кодьман.

"Сегодня, от болезни, полученной в плену, умер старший солдат 92 бригады Роман Савков. Роман попал в плен во время боев в районе населенного пункта Красногоровка, получив ранения, был освобожден в январе 2018 года", - говорится в сообщении.

Кодьман добавил, что передает родным и близким искренние соболезнования.