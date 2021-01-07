От COVID-19 умер мэр города на Прикарпатье

После продолжительной болезни скончался многолетний мэр города Долина Калушского района Ивано-Франковской области Владимир Гаразд. Об этом в четверг, 7 января, сообщает пресс-служба Долинского горсовета.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в тихий час Сочельника, 6 января 2021 года Божьего, скончался многолетний мэр города Долины Владимир Гаразд", - говорится в посте.

Отмечается, что он долго и мужественно боролся с болезнью.

Известно, что 18 декабря у Владимира Гаразда, был диагностирован COVID-19, с 25 декабря он находился в реанимации.

Владимир Гаразд - украинский общественно-политический деятель, в 2006-2020 годах был городским головой Долины, Ивано-Франковская область, с 2007 по 2019 год - президент ассоциации Энергоэффективные города Украины.

Напомним, 17 декабря от последствий коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

В ноябре от COVID-19 скончался новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. А в октябре жертвой коронавируса стал мэр Борисполя Анатолий Федорчук.