От дореволюционных купцов до современных бизнесменов. В Харькове появился новый экскурсионный маршрут "Харьков предпринимательский"

Первый в Харькове книжный супермаркет появился на Полтавском шляхе. Открыл его знаменитый издатель Алексей Суворин в конце 19-го века, после - крыло здания, которое выходит на набережную, достраивал шведский консул Мюнх. Вскоре этот дом стал крупным торговым центром - здесь находился не только магазин с огромным выбором книг, на первом этаже работали кафе, гостиницы и кинотеатр.

Антон Бондарев, историк:

В наш город, как и сейчас, инвестировали деньги иностранные граждане, наш город развивался не только за счет университета, а и за счет торговой жизни. И эти два фактора повлияли на своеобразный дух Харькова.

Здание на набережной - одна из самых интересных точек туристического маршрута, который разработан концерном "АВЭК" в рамках социального проекта "История предпринимательства в Харькове". Продолжительность экскурсии - почти 2 часа, она включает в себя больше 20 знаковых мест, где начинал развиваться харьковский бизнес.

Антон Бондарев, историк:

Вполне естественно, что руководство концерна АВЭК интересуется приедпринимательской жизнью. В Харькове много разных фирм, много разных профессий и естественно, некое восприемничество, понятие своих корней - это очень важно.

Такая инициатива неслучайна, АВЭК и «Барабашово» уже вписали свое имя в историю развития украинского бизнеса. Одно из первых свидетельств, разрешающих предпринимательскую деятельность в Харькове, отмечают в концерне, было выдано Борису Фельдману еще в 1987 году.

Сергей Платонов, председатель правления концерна "АВЭК":

Нам показалось интересным представить историю предпринимательства именно города Харькова на протяжении нескольких веков. Мы продолжаем традиции предпринимателей и предприниматели нашего торгового центра - это люди, живущие с нами в этом городе, работающие на благо это города, этой страны.

Экскурсионная программа станет частью будущей книги о развитии бизнеса в Харькове, создание которой инициировала компания "АВЭК".