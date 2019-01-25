От избиения фермеров до ограбления ювелирного магазина. В Харькове задержали подозреваемых в серии разбойных нападений

Шестерых уроженцев Азербайджана, которые, по данным следствия, могут быть причастны к серии разбойных нападений, задержали в одной из харьковских квартир. В спецоперации принимали участие не только оперативники из Харькова и Днепра, но и спецназовцы «КОРД».

Полиция! Лежать! На пол!

Летом прошлого года в Золочевском районе, рассказали в полиции, неизвестные напали на семью фермера. Среди ночи вооруженные мужчины ворвались в дом пенсионера, избили, и под пытками заставили отдать все сбережения. Работая над раскрытием этого тяжкого преступления, следователи вышли на группу лиц, которые могут быть причастны не только к этому эпизоду, но и к дерзкому разбою в Валковском районе и вооруженного нападению на ювелирный магазин в Кривом Роге.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

Правоохоронці вилучили у них понад 1.5 кілограми ювелірних виробів, 3 пістолети та інші речові докази .на даний час відкрито три кримінальних провадження за статтею «Розбій». Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Также мужчин проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территориях Харьковской и Днепропетровской областей.