От коронавируса начинают умирать европейцы

Италия по состоянию на утро субботы сообщила о первой смерти в результате нового вируса из Китая, а количество зараженных людей выросло более чем в четыре раза, по группе случаев заражения. Ситуация заставила чиновников закрыть школы, рестораны и предприятия.

Местное телевидение сообщило, что от вируса умер 78-летний мужчина, один из двух зараженных людей в регионе Венето, смерть произошла в пятницу. В Ломбардии было подтверждено не менее 14 новых случаев коронавируса, в общей сложности, во всей Италии количество зараженных достигло 19 человек.

Первым COVID-19 заболел 38-летний итальянец, который 21 января встретился с кем-то, кто вернулся накануне из Китая, без проявлений каких-либо симптомов коронавируса, сообщили итальянские органы здравоохранения.

За прошешие сутки количество умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 2345, подтверждено 76 тыс. 288 случаев инфицирования.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.