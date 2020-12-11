От коронавируса умер легендарный корейский режиссер Ким Ки Дук

Знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса на 60-м году жизни.

По информации СМИ, он прибыл в Европу в ноябре – режиссер якобы планировал приобрести дом в Юрмале. С 5 декабря Ким Ки Дук перестал выходить на связь, смерть наступила в ночь на 11 декабря от осложнений из-за COVID-19, пишет Delfi.

Ким Ки Дук — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка".

Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох" и других.

Карьеру в кинематографе Ким Ки Дук начал в 1993 году в качестве сценариста картины "Художник и преступник, приговоренный к смерти". Также он пробовал себя в живописи – будущий режиссер устраивал выставки во Франции и других странах западной Европы. Первый фильм, принесший ему известность как режиссеру, – "Крокодил", который вышел на экраны в 1996 году.

За первые 10 лет своей кинокарьеры Ким Ки Дук создал 13 полнометражных лент, что считалось рекордным показателем.