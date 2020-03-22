От коронавируса в Украине вылечились 8 человек - ЦОЗ

В Украине, по состоянию на 22 марта, восемь человек выздоровели после того, как у них диагностировали новый китайский коронавирус.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья. Отмечается, что все выздоровевшие пациенты – жители Черновицкой области.

Хотя в целом в регионе зафиксировали 25 случаев инфицирования, и один из них – летальный.

В то же время, по информации Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный)

г. Киев – 9;

Киевская область – 4;

Львовская область – 1;

Тернопольская область – 1;

Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Исследования, в частности, осуществляли вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.

Также сообщается, что в целом с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.

"Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов", – добавили в ведомстве.

Кроме этого, в Центре общественного здоровья отметили, что в Украине еженедельно регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, поэтому напомнили: если чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что это обычная ОРВИ, значительно выше. В то же время подчеркивается, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп действительно имеют сходную клиническую картину, ведь в обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму или даже привести к смерти.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить в закрытый мусорник", – предостерегли украинцев в ЦОЗ.

Ранее заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что к группе риска заразиться коронавирусом относятся люди, страдающие от хронических заболеваний.