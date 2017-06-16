От нескольких сотен гривен до 3- 4 тысяч долга за тепло и горячую воду. Почему возникла задолженность у тех, кто оформил субсидии?

От нескольких сотен гривен до 3, а то и 4 тысяч долга за тепло и горячую воду. Такие шокирующие цифры получив на этой неделе квитанции, увидели харьковчане которые давно оформили субсидию. Люди возмущаются, исправно платили все что тепловики раньше указывали в платежках, откуда появились такие огромные суммы не понимают. Жалуются, обратились за помощью от государства, потому что оплата за "коммуналку" для них неподъемная - основная масса субсидиантов - пенсионеры и семьи с низкими доходами, теперь новый долг им придется погашать в течении нескольких месяцев. Харьковчане уверены, это ошибка в расчетах.

Марк Китайник, пенсионер:

Переплата 2700 рублей, а сумма, которую я должен. Сумма, которую стал должен 1594. они то что я получал субсидию, они и считают, что раз я сэкономил - должен отдать деньги государству.

Светлана Журба, пенсионер:

Отопление ноль ноль, а написана несколько месяцев назад была переплата 3200, теперь неизвестно куда делась, субсидия написана 5 тысяч и высчитано 5 тысяч, 3200 и еще 1500 я должна заплатить. так на черта вы мне даете эту субсидию, что я должна платить 100%, еще и субсидию.

Владимир Чекалов, пенсионер:

3254 гривны 99 копекк - сэкономленные деньги, и в графе всего эта сумма идет к оплате. Я готовлю бумаги, ну если смогу двигаться сначала с вот этого, с управления социальной защиты, выяснить почему меня так наказали и чьи это ошибки.

Подобная ситуация - в сотнях жилых домов в разных районах Харькова. В КП "ХТС" рассказывают в новых квитанциях расчеты сделаны в соотвествии с Законом Украины который касается правил начисления субсидий и за более подробным разьяснением направляют в Департамент социальной защиты. Там рассказывают, суммы указанные в квитанциях - не ошибка. Это, отмечают чиновники, разница, которую люди не доплатили в качестве обязательного платежа в течение отопительного сезона расчитываясь за тепло и горячую воду. В квитанциях в графе "переплата" указывали не переплату самого получателя госпомощи за "коммуналку", а излишек суммы перечисленной государством поставщику услуг ЖКХ, которую затем тепловики вернули обратно, разъясняют специалисты. Из-за неправильно истолкованного харьковчанами показателя и могла появится такая реакция населения, предполагает директор профильного департамента ХОГА Юрий Шпарага. Он подчеркивает, раньше платеж, подсчитанный управлением социальной защиты, который субсидиант должен был отдать за коммунальные услуги в обязательном порядке и расчеты тепловиков сверяли каждый месяц. Но в этом году действуют новые нормы, поэтому сумму указали в конце отопительного сезона.

Юрий Шпарага, дир. Деп соц. защиты ХОГА:



Громадяни, коли бачили в платіжках, що грошей більше, ніж виставили рахунки надавачів послуг, в даному випадку тепломережа, вони перестали сплачувати обов'язковий платіж вважаючи що це є переплата. І коли пройшла перевірка перерахованих коштів з державного бюджету управлінням соціального захисту населення і кошти надавачів послуг всі надлишкові кошти перераховані державою були повернуті до бюджету і виникла диспропорція.



Все субсидианты, которые получили платежки в июне с внушительными цифрами могут обратиться к тепловикам с просьбой реструктуризировать долг и разбить его на несколько месяцев, отмечают в профильном департаменте. И оплатить сумму нужно будет полностью, рассказывают в ХОГА, а успеть это сделать до начала нового отопительного сезона, иначе согласно новым правилам субсидию у получателя могут забрать.