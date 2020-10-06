"От обсуждений - к действиям" Губернатор Алексей Кучер встретился с представителями украинского бизнеса

06 октября 2020 г. 16:51
Автор: Кристина Асыка
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Губернатор Алексей Кучер встретился с представителями Киево-Могилянской бизнес-школы. Представители малого, среднего и крупного бизнеса посетили Харьков, чтобы поделиться видением развития города и области. 

В начале встречи Алексей Кучер презентовал им возможности региона. Это промышленный потенциал, достижения в аграрной сфере и возможности в области науки и образования. Также в лидерах по динамике развития в регионе - ИТ-бизнес.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА

Сьогодні тут присутній малий, середній, великий бізнес, люди, які власне роблять цей й інші регіони країни. Прошу відверто, можливо, навіть емоційно повідомити своє бачення необхідностей розвитку, зокрема, нашого регіону. Я повністю відкритий для діалогу 

Алексей Кучер попросил представителей бизнес-сообщества переходить от обсуждений к активным действиям в работе над стратегией развития региона. В свою очередь пообещал им содействие в помощи от власти на месте.

 
Видео: 

Губернатор Алексей Кучер встретился с представителями украинского бизнеса - 06.10.2020

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