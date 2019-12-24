От пары сотен до нескольких тысяч за новогоднее дерево: в Харькове заработали ёлочные базары

Это ёлочный базар на одном из рынков Харькова. Здесь сотни елок и сосен. В Харьков они приехали из Владимир-Волынского лесного хозяйства.

Законно ли срубили новогодние деревья, проверяют представители полиции и экологической инспекции. Это может сделать и каждый покупатель. Благодаря вот такой бирке и смартфону

С каждым годом нарушений при продаже елок меньше, говорят проверяющие.

В этом году в Харькове пока один такой случай. В одном из районов пытались реализовать более тридцати елок без документов. Их изъяли. Штраф за незаконную вырубку - до двух тысяч гривен. А вот для продажи всевозможных букетов и елочных композиций бирки или разрешения не нужны.

Александр Евтушенко, госинспектор по охране окружающей среды

Знайти, де саме були спиляні чи зламані ті гілки, практично нереально. І де це відбувається, як правило, на молодому насадженні, треба там жити і присікати. Тому що пошкодження дерева - це пошкодження до ступеня припинення росту

А вот на цены на новогодние деревья проверяющие и инстанции не влияют. Это - забота продавцов. В этом году они едва ли не вдвое больше прошлогодних. Стартуют от полутора сотен гривен. Покупатели пока в основном прицениваются

Станислав, харьковчанин

Сосна, щоб зелена була. Ціни зашкалюють, а якість не дуже… Отакі жовті мені не дуже подобаються

С покупателями не соглашается владелец торговой площадки Роман. В елочном бизнесе он более десяти лет. Говорит: в этом году ёлки более пушистые. А чтобы иголки не пожелтели, сосну надо пораньше купить и принести домой. Так она дольше останется зеленой и ароматной.

Роман Прудников, хозяин торговой точки

Она от погоды желтеет. Вот эти перепады температуры, которые сейчас происходят – мороз, оттепель, дождь, туман. Туман особенно. Еще в поле. Когда туман садится, она еще там желтеет.

Больше всего покупателей на ёлочных базарах ожидают на выходные.

Нарушений во время рейда полиция и экологи не обнаружили.