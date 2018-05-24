От практики к действиям. Курсанты ХНУВД продемонстрировали свои навыки

24 мая 2018 г. 17:38
Автор: Светлана Еченина
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От практики к действиям. Третья международная конференция по подготовке полицейских в условиях реформирования системы МВД Украины, началась на полигоне. Преодолеть полосу препятствий подразделения специального назначения «Корд», извлечь нарушителя из автомобиля, задержать преступника в здании - такие задачи сегодня поставили перед курсантами университета внутренних дел. Хрупкие девушки почти наравне с юношами лезли по канату и демонстрировали специальные упражнения с оружием

Ольга Магда, курсант 3-го курса ХНУВД

Я стояла на першому поверсі , знаходилася у групі прикриття і контролювала одну кімнату з цього будинку, це була кімната зліва. Це не складно, головне, щоб усі дії групи були узгоджені і комунікації – передавати команди один одному

Для юношей нормативы были немного повыше, если девушки поднимались по канату на 6-ть метров, то ребята должны были преодолеть 10-ть. Кроме навыков лазанья, они продемонстрировали и другие умения

Вадим Мельник, курсант 1-го курса 

Сьогодні я пролазив такі споруди, як розрушений міст, піраміда, канат, драбина, потім руко хід і біг по мінному полю.  – С каими сложностями столкнулись?- канат – почему? – канат у нас 10-ть метрів і його треба було дуже швидко пролазити

Все эти навыки, отмечают преподаватели, дают будущим правоохранителям много преимуществ и обязательно помогут  в дальнейшей службе

Иван Худоба, зам. нач.  деп. "Корд"

При правильной подготовке с первого курса дает большой плюс то, что офицер, который уже по окончанию академии будет выходить готовым в подразделение. Когда он придет в подразделение, в любое толи патрульную полицию или же в спецподразделение «Корда» или другое там  специальное подразделение Нацполиции  - на человека не нужно будет тратить время и средства, а он уже готовый боец.

Валерий Сокуренко. ректор ХНУВД

Ми сьогодні спеціально позвали сюди фахівців і зарубіжних наших колег, і тих фахівців Нацполіції , які, ну скажем так,  уже сьогодні готують кадри, наприклад «Корд»  по тих методиках які запозичені  в США, в Ізраїлі. Це – ті спецпідрозділи, які, я вважаю, сьогодні є елітою нашої Нацполіції

На дальнейшем пленарном заседании участники конференции рассмотрели вопросы организационно-правовых, социально-экономических и нормативно-правовых основ регулирования системы подготовки полиции
 

Видео: 

От практики к действиям Курсанты ХНУВД продемонстрировали свои навыки - 24.05.2018

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