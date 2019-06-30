 

От рекордной жары в Европе умерли 8 человек

30 июня 2019 г. 14:00
Источник: УНИАН
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В результате длительной жары с рекордными температурами в Европе погибли уже восемь человек.

Как сообщает Deutsche Welle, во Франции жертвами невыносимой жары стали четыре человека, два погибли в Испании и двое - в Италии.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха 35 градусов по Цельсию.

Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким людям, которые из-за жары оказались в больницах.

Аноммальная жара стала причиной не только смертельных случаев от тепловых ударов, но и масштабных лесных пожаров.

«Служба защиты населения от чрезвычайных ситуаций сообщила о 30 случаев возгораний и пожаров в департаменте Гар. От огня незначительные телесные повреждения получили три человека. Огонь уничтожил более 300 гектаров леса и повредил с десяток домов», - говорится в сообщении.

В Испании огонь уничтожил 1,6 тыс. гектаров леса вблизи города Альморокс, расположенного в 60 километрах от Мадрида. Усиливает стихию не только жара, но и сильные порывы ветра.

Еще один масштабный лесной пожар возник близ Толедо. Из-за него власть была вынуждена эвакуировать около 20 человек. А вот сильный лесной пожар в Каталонии, бушевавший на протяжении последних нескольких дней, пожарным удалось локализовать.

 

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