От самого прочного до худшего смартфона: в Сети появился рейтинг

Самым прочным аппаратом 2019 года назван Google Pixel 3a.

Блогер Зак Нельсон (Zach Nelson), известный под ником JerryRigEverything, составил рейтинг самых прочных смартфонов ушедшего года.

Самым прочным аппаратом 2019 года Нельсон назвал Google Pixel 3a. Блогер отметил, что девайс имеет надежный пластиковый корпус и очень легко разбирается.

В частности, дисплей девайса держится на нескольких винтах, а не на клее, как во многих других смартфонах. Против аппарата Google Нельсон выставил Redmi Note 7, который ломался даже при небольшом физическом воздействии.

Худшим с точки зрения ремонтопригодности Нельсон назвал Royole Flexpai, который не рассчитан на постороннее вмешательство из-за складного экрана.

Нельсон отдельно упомянул новую линейку смартфонов Apple. По мнению видеоблогера, iPhone все еще сложно починить в кустарных условиях, а ремонт в сервисных центрах Apple обходится очень дорого.

Самым инновационным смартфоном был назван аппарат с двумя дисплеями Nubia Z20, самым аккуратным с точки зрения расположения внутренних компонентов — девайс с выпадающей камерой Samsung Galaxy A80.