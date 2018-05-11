От Савченко ушли ее адвокаты

11 мая 2018 г. 15:51
Источник: Украинская правда
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От нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Соловей.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", - сказал он.

Соловей отметил, что причиной этому стало том числе и некорректное поведение и позиция сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде", - сказал Соловей. 

Он добавил, что вопрос ухода адвокатов обсуждали с Савченко течение трех дней, а 11 мая пришли к согласию.

Он также отметил, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина (он вел дело подозреваемой в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэра Славянска Нели Штепы – ред.)

"Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина", - сказал Соловей.

Он добавил, что после них к Надежде пошли Вера с мамой и "возможно, они ее убедят работать с Шадриным".

Соловей также добавил, что они с Савченко договорились, что если вмешательства в их работу не будет, и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться и продолжать защищать ее интересы.

Он также добавил, что ходатайство о продлении меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей будут рассматривать 14 мая.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Свое решение он объяснил тем, что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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