От вишни и черешни к яблоне и персикам. На рынках города настоящий ажиотаж среди желающих приобрести саженцы

Сергей, продавец

80 гривен 2-х летний саженец, Черная смородина по 10, по 20 и по 30 год-два, три. Голубика есть, клюква, брусника - все есть. Голубика стоит 60 гривен однолетний саженец, клюквочка - 40, брусника - 60

В этом году цены на саженцы немного кусаются, жалуются покупатели. Продавцы, в свою очередь, подтверждают, из-за подорожания себестоимости выбранные растения, действительно, обойдутся в сумму выше прошлогодней на 30 процентов. В саду Ольги более 3-х десятков деревьев. Сегодня женщина пришла, чтобы купить персик. За него на рынке просят 80 гривен

Ольга, покупатель

Весна теплая в этом году раньше пришла. Я уже все сажу. Все, что продается - все покупаю, все сажу. Я думаю, что уже пора

А вот Зинаида с мужем пришли за розами. Теплая весна, заставила супругов в этом году заняться садом раньше, чем в прошлом году, почти на три недели

Зинаида, покупатель

Надо же было раскрывать розы подкормить, подстричь. Есть, которые плохо перенесли зиму, вот пришли, хотим докупить

В прошлом году саженцы розы обошлись супругам в 50 гривен, а сегодня все значительно дороже: в супермаркете 90 грн, а на рынке - 70. Садоводы с опытом советуют высадить все к Пасхе, чтобы собрать потом хороший урожай. Наиболее популярны сегодня: черешни, яблони и вишни. Цены на рассаду овощных культур - перца, томатов, капусты, огурцов - стартуют от 25 грн. за один росток в горшке. Куст помидора обойдется покупателям в 5-10 грн. Элитный томат будет стоить 27 грн за один кустик. Рассада огурца и кабачка начинается от 23 грн за один куст. А вот синоптики, в свою очередь, говорят заняться садом точно пора. Ведь в Харькове последние три дня сохраняется аномально теплая погода.

Игорь Кибальчич, синоптик харьковского гидрометцентра

Такая погода была у нас связана с господством теплой воздушной массы, которая поступила с юго-запада. Эта воздушная масса неустойчивая. Поэтому у нас периодически проходят небольшие осадки, местами по области с грозами

Впрочем, в ближайшее время, погодные условия немного изменятся. Так, начиная с субботы, дневная температура по городу составит 13-17 градусов тепла. А в воскресенье и понедельник средняя температура воздуха днем ​​будет +16 градусов. Ночью столбик термометра не опустится ниже +5 градусов, а максимальная температура составит +12 градусов. Дожди ожидаются в субботу ночью и в начале следующей недели