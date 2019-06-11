Отдых от детей: в Украине хотят ввести новую социальную услугу для родителей

11 июня 2019 г. 22:30
Источник: УНИАН
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В Украине планируют ввести 23-й стандарт социальных услуг. Он заключается в том, что родителям будет предоставляться возможность отдохнуть от своих детей. Такой опыт переняли в Европе. В Украине он в первую очередь распространится на семьи, где воспитывают детей с инвалидностью, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Министерство социальной политики планирует ввести новую услугу для родителей, чтобы они смогли отдохнуть от своих детей.

Так, на определенное количество дней родители будут иметь возможность отдавать ребенка в специальные центры на круглосуточное пребывание. Там с ребенком будут заниматься специалисты, психологи и логопеды.

Данную практику переняли в европейских странах. Ее в пилотном варианте запустили на Винниччине. Специализированный центр здесь называют лагерем, потому что детей принимают по заездам. Один длится две недели и в нем всего восемь детей. К примеру, в этом есть трудовая мастерская, арт-мастерская и музыкальная комната.

С родителей за пребывание детей денег не берут. Область выделила из бюджета почти миллион - это на 14 заездов. Туда уже стоит очередь желающих.

Планируется, что такие центры должны появиться по всей стране.

В Министерстве социальной политики обещают, что социальную услугу под названием "передышка родителей" утвердят уже в сентябре.

 

 

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